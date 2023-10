Landelijke infrastructuur zorgdata is een puzzel voor Kuipers

Meedoen aan de opzet en het gebruik van een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg is niet slechts via één route af te dwingen. Dat concludeert KPMG in een rapport in opdracht van VWS, dat demissionair minister Kuipers deze week naar de Kamer stuurde.

Verplichte aansluiting op een landelijk dekkende data-infrastructuur vergt een combinatie van instrumenten, concludeert KPMG in het rapport. In het onderzoek staan vier instrumenten centraal: gezamenlijk standaarden ontwikkelen (beheren), verplichtingen via zorgcontracten, inzet van toezichthouders en wetgeving. Het afdwingen via de contractering is niet per se nodig, staat in het rapport, maar de andere drie instrumenten zouden er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat alle betrokkenen deelnemen aan een landelijke infrastructuur.

Zo’n landelijk dekkend netwerk is al langere tijd een vurige wens van veel zorgorganisaties. Ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) speelt het een belangrijke rol, omdat elektronische gegevensuitwisseling daarin is aangemerkt als cruciaal.

Samenwerking

Om zo’n infrastructuur van de grond te krijgen en ervoor te zorgen dat alle partijen er gebruik van gaan maken, moet Kuipers dus flink puzzelen met maatregelen, blijkt uit het rapport. Het vergt niet alleen een combinatie van instrumenten, maar ook samenwerking tussen zorgaanbieders, ict-leveranciers en de overheid. Zo wijzen de opstellers van het rapport erop dat er wetten zijn die zorgorganisaties verplichten tot elektronische uitwisseling, maar dat dit niet geldt voor de leveranciers die dat mogelijk moeten maken.

Slotsom

Ook merkt KPMG op dat verplichtende maatregelen de slotsom van een langer traject zijn: “Een verplichting volgt dus pas nadat er een duidelijk visie en strategie is vastgesteld, gevolgd door een groeipad met een duidelijke rolverdeling van de betrokken partijen.”

In de begeleidende brief belooft Kuipers dat hij de bevindingen zal meenemen in zijn aankomende update over zijn actieplan voor de zorg-ict-markt.