Landelijke staking jeugdzorg opgeschort na nieuw cao-bod

De landelijke staking van jeugdzorgmedewerkers in Utrecht op 2 maart gaat niet door. Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV en FBZ hebben een nieuw cao-bod van werkgevers ontvangen dat volgens hen voldoende aanleiding geeft om de staking op te schorten.

Het nieuwe bod komt na drie weken van estafettestakingen door jeugdzorgpersoneel. De vakbonden gaan het nieuwe voorstel nu aan hun leden voorleggen. Zij hebben tot en met 18 maart om daarover te beslissen. Wat het vernieuwde bod precies inhoudt, is niet bekend. Wel laten de bonden weten dat op een aantal onderwerpen “stappen zijn gezet”. Daarbij gaat het onder meer om werkdruk, overwerk en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Staking

De cao-onderhandelingen liepen eerder vast omdat de vakbonden het eindbod, dat brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland op 5 december deed, niet goed genoeg vonden. Jeugdzorg Nederland bood toen 3,7 procent loonsverhoging voor dit jaar en 2,6 procent voor volgend jaar. In de jeugdzorg werken zo’n 38.000 mensen. (ANP)