Lange wachttijd, Ommelander Ziekenhuis stelt tijdelijke patiëntenstop in voor neurologie

,

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft vanaf 5 januari 2026 een tijdelijke patiëntenstop ingesteld voor reguliere neurologische zorg.

Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt tot deze maatregel vanwege een tekort aan neurologen en een sterk gestegen zorgvraag.

De vakgroep Neurologie kampt momenteel met een wachtlijst van ongeveer 1.200 nieuwe patiënten, waarbij de wachttijd kan oplopen tot 500 dagen.

Volgens het ziekenhuis is de patiëntenstop een moeilijke maar noodzakelijke stap om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te kunnen blijven waarborgen, de wachtlijsten terug te dringen en de vakgroep duurzaam te versterken.

Uitzonderingen voor spoed

De stop geldt voor nieuwe reguliere patiënten. Zij worden via de huisarts en zorgverzekeraar doorverwezen naar omliggende ziekenhuizen in de regio. Acute zorg blijft wel volledig toegankelijk. Dit betekent dat spoedpatiënten, klinische opnames vanuit de spoedeisende hulp en patiënten voor de poliklinische TIA-straat gewoon terechtkunnen in het ziekenhuis. Ook patiënten die al op de wachtlijst stonden voor een eerste afspraak behouden hun verwijzing.

Het ziekenhuis evalueert de maatregel op 1 april 2026. Op dat moment wordt bekeken of er weer ruimte is om nieuwe patiënten aan te nemen. Mocht er eerder capaciteit vrijkomen, dan wordt de maatregel voortijdig versoepeld.

