Lareb: 35 overlijdens na coronavaccinatie

“Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege uiteenlopende ernstige onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot veertein dagen na de vaccinatie”, zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Onderliggende problemen

Volgens haar zijn bij een groot deel van hen de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. “Een aantal kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand”, aldus de epidemioloog.

Beter inzicht

Kant onderstreept dat overlijden na vaccinatie niet wil zeggen dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie. “Bij een deel is de doodsoorzaak niet direct verklaarbaar. Om nog beter inzicht te krijgen in de oorzaak van overlijden, de opgetreden bijwerkingen en de rol van mogelijke andere onderliggende gezondheidsproblemen heeft Lareb meer informatie opgevraagd over de meldingen”, aldus Kant. Daarna worden volgens haar de meldingen nader bekeken en geduid in overleg met externe medische adviseurs.

Bijwerkingen

Volgens Lareb zijn er tot nu toe 3945 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 3692 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 204 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna. In 49 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

Afweer stimuleren

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn en reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een warmtegevoel. Ook klachten zoals je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts kwamen vaak voor. “Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren in het lichaam de afweer tegen het coronavirus. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en gaan ze na een paar dagen over”, aldus Kant.

Allergische reacties

Lareb ontving ook tientallen meldingen over heftige allergische reacties zoals uitgebreide huiduitslag en zwellingen rond de ogen of keel. “Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld. Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten”, vertelt de Lareb-voorzitter.

Het gaat om meldingen die tot en met 14 februari zijn binnengekomen bij Lareb. Tot nu toe hebben volgens het bijwerkingscentrum ongeveer 650.000 mensen in Nederland een coronavaccin gekregen. (ANP)