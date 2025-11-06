Skipr

Laura Smeets nieuwe bestuurder Gasthuis Millingen

Per 1 februari 2026 treedt Laura Smeets aan als bestuurder van Gasthuis Millingen. Zij volgt Roel Jutten op, die met pensioen gaat. Smeets is momenteel werkzaam bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, waar zij verantwoordelijk is voor kwaliteit van zorg, innovatie en bedrijfsvoering binnen het revalidatiecentrum.

De Raad van Toezicht ziet in Smeets een ervaren professional die samen met het managementteam verder vorm gaat geven aan warme, persoonlijke en toekomstbestendige ouderenzorg.

Meer over:Personalia

