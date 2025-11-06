Laura Smeets nieuwe bestuurder Gasthuis Millingen

Per 1 februari 2026 treedt Laura Smeets aan als bestuurder van Gasthuis Millingen. Zij volgt Roel Jutten op, die met pensioen gaat. Smeets is momenteel werkzaam bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, waar zij verantwoordelijk is voor kwaliteit van zorg, innovatie en bedrijfsvoering binnen het revalidatiecentrum.