Laurentius Ziekenhuis completeert raad van bestuur

Karin krol is per 1 september 2020 benoemd als lid van de raad van bestuur van het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Zij vormt samen met voorzitter Luc van den Akker , die eerder Marja Weijers opvolgde, de nieuwe raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis.

Registeraccountant Krol (47) heeft ruime ervaring in de zorg en ziekenhuiswereld. Na jarenlang divisiemanager in het UMC Utrecht te zijn geweest, was zij bestuurder van een grote maatschappelijke organisatie in de jeugdketen. Gedurende de coronacrisis was ze tijdelijk lid van het bestuursteam in het Sint Jans Gasthuis in Weert.

Getorpedeerde fusie

In het Laurentius Ziekenhuis zal zij zich met name op de bedrijfsvoering richten, met onderwerpen zoals financiën, bouw en ICT. Theo Bos blijft tot 1 oktober actief als lid van de raad van bestuur en zal lopende zaken overdragen. Daarnaast zal Krol samen met Van den Akker actief de strategische koers van Laurentius gaan vormgeven en de positie van Laurentius in de regio uitbouwen in samenwerking met andere zorgaanbieders. Het Laurentius torpedeerde eerder deze zomer na jaren voorbereiding de voorgenomen fusie met VieCuri in Venlo.