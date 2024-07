Lelie Zorggroep en WZU Veluwe melden zich bij ACM

Lelie Zorggroep

Lelie Zorggroep is actief op het gebied van thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatie, dagbesteding en hulpverlening vanuit een christelijke motivatie. Voor intramurale zorg is Lelie Zorggroep actief in de regio Rotterdam en omstreken. Voor de extramurale zorg is Lelie Zorggroep breder landelijk actief vanuit de regio’s Noord-Nederland, Midden-Nederland, Groene Hart, Zeeland en Rotterdam/Katwijk.

WZU

WZU Veluwe is actief op het gebied van thuiszorg, verpleeghuiszorg, tijdelijk verblijf, dagbesteding en hulpverlening met de christelijke levensovertuiging als uitgangspunt. WZU Veluwe is actief op verschillende locaties in de Veluwe (Doornspijk, Elburg, Epe, Elburg, ’t Harde, Nunspeet, Oene en Wapenveld).