Lesmateriaal over digitaal zorgcontact naar bibliotheken

BeterDichtbij en Stichting DigiSterker hebben lesmateriaal ontwikkeld over digitaal contact in de zorg. Mensen die willen appen of beeldbellen met zorgverleners in een van de veertig ziekenhuizen die BeterDichtbij gebruikt, kunnen van tevoren informatie en ondersteuning krijgen via de openbare bibliotheek.

Dat meldt BeterDichtbij op 20 april. Het verrijkend lesmateriaal is onderdeel van het programma DigiVitaler, dat wordt ingezet in bibliotheken. Doel is mensen die dat fijn vinden of nodig hebben, al voorafgaand aan het gebruik, te informeren en ondersteunen – bijvoorbeeld over hoe je de app eenmalig activeert.

Ontlasten

In het lesmateriaal komt verder onder andere informatie zoeken via Thuisarts.nl aan bod, inloggen in het huisartsenportaal en het ziekenhuisportaal, lezen op Apotheek.nl en appen en beeldbellen via BeterDichtbij. Vanuit DigiVitaler blijkt dat hier vraag naar is. Het programma wordt ook ingezet om ziekenhuizen en zorgorganisaties te ontlasten met vragen vanuit patiënten. DigiVitaler heeft kennis over digitale zorg in huis en de tijd om rustig te kunnen oefenen.

Naast de bibliotheken kunnen patiënten ook altijd terecht in de ziekenhuizen of zorgorganisaties. Op steeds meer plekken wordt hiervoor een servicedesk ingericht.