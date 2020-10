LHV benoemt twee nieuwe bestuursleden: Aard Verdaasdonk en Hilly ter Veer

Aad Verdaasdonk is praktijkhoudend huisarts in Elst. Sinds 2012 is hij voorzitter van LHV-kring De Gelderse Rivieren en sinds 2008 lid van de ledenraad van de LHV. Ook is hij binnen de LHV al geruime tijd actief binnen besturen. Onder andere was hij betrokken bij de vernieuwing van de contributiesystematiek en de financiering van de huisartsenzorg.

Hilly ter Veer is sinds 2012 als waarnemend huisarts verbonden geweest aan verschillende praktijken in Friesland. Daar was zij onder andere actief lid van de lokale Hagro, algemeen bestuurslid van de LHV-kring Friesland, en betrokken bij de Wagro in Friesland en Drenthe.

Bestuur compleet

Met de toetreding van Verdaasdonk en Ter Veer is het LHV-bestuur, verder bestaande uit voorzitter Ella Kalsbeek en bestuursleden Carin Littooij en Guus Jaspar, weer op volle sterkte, meldt de LHV.