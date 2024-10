LHV en LAD akkoord met nieuwe cao huisartsen in loondienst

De landelijke ledenvereniging van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) stemmen in met de nieuwe cao voor huisartsen in loondienst. Daarmee zijn alle onderhandelingspartijen – de LHV, InEen en LAD – akkoord met het onderhandelingsresultaat.

Dinsdag 1 oktober stemde de LHV in met de nieuwe cao voor huisartsen in dienstverband. InEen had eerder al een akkoord gegeven. Op woensdag 2 oktober stemde tenslotte ook de LAD in. “Daarmee zijn alle betrokken partijen nu akkoord en kunnen we de volledige cao-tekst met elkaar afronden”, aldus de LHV.

10,5 procent meer salaris

De nieuwe cao dient ter vervanging van de cao hidha en zal ook gelden voor huisartsen die elders in loondienst zijn (in de cao praktijkhouder dienstverband). De huisartsen krijgen in drie etappes zo’n 10,5 procent meer loon. De eindejaarsuitkering voor huisartsen in dienstverband en overige huisartsen in loondienst is verder gelijkgetrokken. De nieuwe cao biedt de mogelijkheid om op individueel niveau een aanvullende toeslag af te spreken.

Ook krijgen werknemers net zoals praktijkhouders meer regie over het indelen van hun diensten. “We willen huisartsen stimuleren om voor een langdurige verbinding met een patiëntenpopulatie te kiezen. Daarom willen we – naast het stimuleren van praktijkhouderschap – het werken in loondienst voor huisartsen aantrekkelijker maken”, meldt de LHV.

Kritische noten

Bij de ledenraadpleging van de LAD werden naast positieve geluiden ook kritische noten geplaatst. Zo is het volgens de leden niet eenvoudig om zelf met de werkgever te onderhandelen over een persoonlijke toeslag. Praktijkhouders in dienstverband geven daarnaast aan dat er onvoldoende aandacht is uitgegaan naar de hoge werkdruk en dat het lastig is om daarover middels het Lokaal Overleg Huisartsenzorg (LOH) tot goede afspraken te komen. Bovendien constateren ze dat er beter moet worden gekeken naar het salaris in relatie tot de verantwoordelijkheden en lange werkweken.

Volgens LAD-onderhandelaar Lilian de Groot is de nieuwe cao een vertrekpunt voor het vervolgoverleg met werkgevers. “Er komen vaker reguliere overleggen om belangrijke en actuele onderwerpen direct te kunnen bespreken.” Ze vertelt dat de LAD veel signalen krijgt over een te hoge werkdruk, te veel diensten en onvervulde vacatures, waardoor er geen balans meer is tussen werk en privé. “Om signalen van huisartsen te duiden, zitten bij het vervolg naast de onderhandelaars zowel een huisarts dienstverband als praktijkhouder dienstverband in de LAD-delegatie.”

Vervolg

De partijen werken de details van de cao verder uit. Daarna wordt hij – met terugwerkende kracht per 1 augustus 2024 – van kracht.