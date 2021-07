Liemerije sluit rumoerige periode af met nieuwe toezichthouder

Interessant voor u

Onder de noemer #weslikkenhetnietlanger verzamelt de beroepsvereniging ervaringen over onder andere administratieve lasten, geneesmiddelentekorten, het afleveren van hulpmiddelen en de positie van de apothekersassistent in de wijk , zo schrijft Optima Farma. KNMP Begin juli publiceerde de NZa haar conclusies naar aanleiding van een verkennend onderzoek naar de apotheekzorg, dit naar aanleiding van geluiden over […]

Dat meldt het JBZ op 23 juli. Ir. Hans de Jong was directeur van Philips Nederland en vervult nu verschillende toezichthoudende functies. De rode draad in deze activiteiten wordt gevormd door zijn aandacht voor maatschappelijke transformaties, samenwerking en het verkleinen van maatschappelijke ongelijkheid. De raakvlakken tussen de ambitie van het JBZ en de kwaliteiten en […]

Het lijkt tegenstrijdig, maar eigenlijk draait het om het structureren van innovatie. Het hulpmiddel gaat uit van een integrale en multidisciplinaire aanpak. Het is gemaakt door de krachten van verschillende expertises uit het veld te bundelen in het actieteam Handelingsruimte van het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid, zo schrijft VWS. Het zorgt ervoor dat onderzoekers […]

Blog

Opinie

Umc’s hebben hun maatschappelijke rol dubbel en dwars waargemaakt

In 2019 stuurde de minister een brief aan de Kamer: "Het is belangrijk dat de umc’s zich richten op de taken waar zij écht meerwaarde scheppen." Oftewel, de umc’s van Nederland hebben vanwege hun unieke verwevenheid van zorg, onderwijs en onderzoek een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Hoe onmisbaar de invulling van die maatschappelijke rol zou worden, toen een jaar later de covid-19 pandemie uitbrak, hadden we niet vooraf kunnen bedenken.