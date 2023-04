Lintjes voor zorgmedewerkers

Zo wordt Toos van der Kamp-Verheugd (69) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij was een van de initiatiefnemers voor Hospice Bardo. Dat heeft ze in vrij korte tijd samen met Neeltje Zoet voor elkaar gekregen. Hospice Bardo groeide uit tot een volwassen club die uitstekende palliatieve zorg biedt. Alle groeifases heeft Toos van der Kamp meegemaakt.

Peter Vader uit Zwolle is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was een van de eerste vier Cliniclowns in Nederland en droeg bij aan de oprichting van Stichting Cliniclowns. Ook heeft hij als vrijwilliger veel betekend voor de stad Zwolle en de regionale afdeling van de stichting Ronald McDonald Huis.

Zonnebloem

Lia van Velzen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar vrijwilligerswerk als bestuurslid en secretaresse bij De Zonnebloem. Vijftien jaar lang verrichtte zij secretariële activiteiten, notuleerde vergaderingen, schonk koffie in bejaardentehuizen, ging op bezoek bij alleenwonende ouderen in Voorschoten, ging mee met de jaarlijkse boottocht van De Zonnebloem en was zij betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten naast de zorg voor haar toen nog jonge kinderen. Daarnaast bleef ze actief in de lokale politiek.

Dermatoloog A.A. Hogewoning is Officier in de Orde van Oranje-Nassau door onder meer een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorg van hiv/aidspatiënten in Afrika. Hij werkt sinds 2020 als dermatoloog-venereoloog bij de Mauritskliniek te Den Haag. Maar daarvoor was hij vooral in het buitenland werkzaam. Zo was hij van 1991-1995 als tropenarts werkzaam bij Dienst over Grenzen en werd hij uitgezonden naar Botswana.

Gezondheidszorg Onder Een Dak (GOED)

P.C. Thio uit Noordwijk is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van de gezondheidszorg. Hij was directeur-eigenaar van 21 apotheken en is sinds 2000 zelfstandig werkzaam als directeur van Thio Pharma Groep. Daarnaast is hij directeur van Octofarma, een keten van 6 apotheken.

In 2004 ontwikkelde hij samen met een huisarts het concept Gezondheidszorg Onder Een Dak (GOED), dat in 2007 in Ridderkerk werd gerealiseerd. Huisartsen, ziekenhuisspecialisten, fysiotherapeuten, GGZ, thuiszorg, kraamzorg, jeugdzorg, een diagnostisch centrum en een apotheek in hetzelfde pand, het gezondheidscentrum. Gesteld wordt dat in die tijd deze vorm van zorg in de eerstelijn nog nergens werd aangeboden in Nederland en dat mede op basis van deze ervaringen meer publieke gezondheidscentra zijn opgezet.