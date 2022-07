‘Los tekort ggz-personeel duurzaam op’

In de aanloop van het debat op 6 juli vragen MIND en de Nederlandse ggz de minister en de Tweede Kamer om een duurzame oplossing voor het personeelstekort in de ggz. De cliëntenstromen in de zorgketens moeten beter en er moet meer worden geïnvesteerd in mentale gezondheid en preventie, met name in zelfregiecentra, lotgenotencontact, terugvalpreventie en andere laagdrempelige voorzieningen.

Dat meldt de Nederlandse ggz op haar website. Momenteel komt de ggz ongeveer 4200 arbeidskrachten tekort. Tot 2031 zal dat oplopen tot zo’n 9300 medewerkers. “Door de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten in de ggz te verbeteren, zal de zorg beter beschikbaar en uitvoerbaar worden. Daarnaast is samenwerking met andere domeinen noodzakelijk om de schaarse capaciteit van zorgprofessionals in te zetten voor cliënten die deze het hardst nodig hebben. Om het zorgstelsel om te buigen naar een gezondheidsstelsel, zal het nieuwe Integraal Zorgakkoord dan ook breder moeten insteken dan enkel de curatieve zorg”, aldus de brancheorganisaties.

Domeinoverstijgend

Voor duurzame veranderingen is samenhang in plannen en financiering nodig zoals in de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ van VWS, SZW en OCW. Maar MIND en de Nederlandse ggz vragen zich af hoe het kabinet deze nieuwe aanpak gaat financieren en hoe het de relatie ziet tot het nieuwe Preventieakkoord, de Hervormingsagenda Jeugd en het Integrale Zorgakkoord waarover nu onderhandeld wordt. In de plannen wordt daar nu niet over geschreven, of alleen vanuit de Zvw. MIND en de Nederlandse ggz willen daarom het traject van de ‘Contourennota zorg’ voortzetten, waarin domeinoverstijgende samenwerking en bekostiging zijn meegenomen.