LUMC ontvangt zilveren certificaat voor duurzaamheid

Het certificaat Milieuthermometer Zorg is door Milieuplatform Zorgsector (MPZ) in het leven geroepen om de zorg te verduurzamen. Om zo’n titel te bemachtigen, wordt een zorginstelling getoetst op verschillende thema’s, zoals management, reiniging en energieverbruik. Op basis van het aantal behaalde punten kan een instelling een bronzen, zilveren of gouden certificaat krijgen.

Audit

Het LUMC doet sinds 2018 mee aan de certificering. De eerste cyclus liep vorig jaar af, waardoor de locaties Curium en LUMC samen werden getoetst tijdens een nieuwe audit. Daarvoor ontving het LUMC eind december de zilveren certificering, wat inhoud dat het ziekenhuis meer doet dan de milieuwetgeving en werkt aan duurzaam vastgoed, inkoopbeleid, zakelijke kilometers, voedselverliezen en elektrische auto’s.

“Duurzaamheid is een belangrijk thema, ook in de zorg, onderzoek en onderwijs”, zegt Alexandra van Leeuwen, directeur bij het Facilitair Bedrijf (FB). “Duurzaamheid zou eigenlijk overal vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het nog niet. Daarom is deze certificering nog altijd belangrijk.” Inmiddels zijn zo’n 300 zorginstellingen in Nederland gecertificeerd.