Maastricht besteedt ambulante jeugdhulp Zuid-Limburg opnieuw aan

De gemeente Maastricht besteedt opnieuw de ambulante jeugdzorg voor de regio Zuid-Limburg aan. Dit doet de lokale overheid nadat de rechtbank een streep had gezet door de vorige aanbesteding. Maastricht hoopt in december de aanbesteding af te ronden, meldt RTV Maastricht .

De gemeente had de aanbesteding niet gegund op basis van het emvi-criterium (economisch meest voordelige inschrijving). In de Jeugdwet staat dat dit tot 1 juli 2022 wel moest. Volgens de gemeente maakt dit niet uit, omdat het vanwege een wetswijziging sinds 1 juli 2022 niet meer verplicht is om gunningscriteria te hanteren. De rechter oordeelde anders. Een zorgaanbieder had het kort geding hierover aangespannen.

Gunningscriteria

In de nieuwe aanbesteding is er alsnog gekozen om geen gunningscriteria te hanteren en alleen te kijken naar geschiktheidseisen, zoals de Jeugdwet mogelijk maakt.