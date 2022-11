Maastricht UMC+ laat toegankelijkheid website checken en ontvangt B-status

Toegankelijkheidsverklaring.nl, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft de website van het ziekenhuis beoordeeld. Deze audit wijst uit hoe bruikbaar de site is voor mensen met bijvoorbeeld slechtziendheid, doofheid, dyslexie of een lichamelijke beperking.

Geen A-statussen

De uitkomst is dat de MUMC-website gedeeltelijk aan de voorwaarden voldoet. Dat is goed voor een B-status, als enige ziekenhuis in Nederland. Geen enkel ziekenhuis in ons land voldoet volledig aan de eisen om een A-status te krijgen.

Prioriteit

Het bijbehorende rapport geeft het ziekenhuis aanknopingspunten voor verdere verbetering. Als academisch ziekenhuis met een regionale functie geeft MUMC veel prioriteit aan de toegankelijkheid. Het Limburgse ziekenhuis ontvouwde onlangs ambitieuze plannen voor verregaande digitalisering van de zorg voor het jaar 2025. Ondersteuning van de patiënt is daarvoor ”een absoute randvoorwaarde om het uit te rollen”, zei bestuursvoorzitter Helen Mertens daar onlangs over in een interview met Zorgvisie.