Maastricht UMC+ lanceert Climate HEALTH-instituut

Het Maastricht UMC+ lanceert vandaag het Climate HEALTH-instituut, een instituut dat zich specifiek richt op de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid. Binnen Climate HEALTH gaan onderzoekers, zorgprofessionals en studenten onderzoek doen naar de impact van klimaatverandering op de gezondheid.

Het doel van Climate HEALTH is om de gevolgen van bijvoorbeeld hittegolven, wateroverlast en luchtvervuiling voor de gezondheid beter te begrijpen, te beperken en te voorkomen.

Climate HEALTH-instituut

Met het Climate HEALTH-instituut richt het Maastricht UMC+ zich op het vergroten van de veerkracht van kwetsbare groepen. Met name bij groepen zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met lage inkomens is bijvoorbeeld de impact van hitte goed merkbaar, zoals verergering van klachten bij hartpatiënten of mensen met COPD. Maar er zijn bijvoorbeeld ook meer vroeggeboortes tijdens hitte, en de hevige regenval en hogere temperaturen zorgen ook voor een groter risico op infecties.

“We zien dat hoge temperaturen de klachten van bijvoorbeeld hartpatiënten of mensen met COPD verergeren,” zegt Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+. “We willen graag onderzoeken en beter begrijpen welke invloed klimaatveranderingen hebben op onze gezondheid. En hoe we ons preventief kunnen voorbereiden op die gevolgen voor ons welzijn.”

Het instituut gaat directe verbeteringen in de zorg leveren en helpt blijvende oplossingen te ontwikkelen voor mensen die extra kwetsbaar zijn. Belangrijk uitgangspunt van Climate HEALTH is dat biomedisch en gezondheidswetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk verbonden zijn met maatschappelijke vraagstukken. Daarom worden ook de ethische, juridische en sociale aspecten van klimaatadaptieve gezondheidszorg meegenomen.

Rapport RVS

Het instituut sluit aan bij het rapport ‘Te heet onder onze voeten’ dat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) vorige maand uitbracht. Daarin waarschuwt de RVS dat klimaatverandering een directe bedreiging vormt voor de volksgezondheid, en dat de zorg nog onvoldoende is voorbereid is op klimaatgerelateerde gezondheidsproblemen. Binnen Climate HEALTH wordt gewerkt aan structurele aanpassingen voor klimaatadaptieve zorg, waarbij preventie en veerkracht centraal staan.

Zuid-Limburg als proeftuin

De regio Zuid-Limburg is bij uitstek de plek om te werken aan klimaatadaptieve gezondheid. “De gevolgen van klimaatverandering zijn in Zuid-Limburg pijnlijk zichtbaar”, zegt Schols. “Hier komen vergrijzing, gezondheidsachterstanden en een ongezonde leefomgeving samen, waardoor de risico’s van klimaatverandering extra groot zijn. Dat maakt onze regio tot de plek om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en te testen”, zegt Annemie Schols, decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML).

Investeren in gezondheid

Het Maastricht UMC+ investeert de komende vijf jaar tenminste vijf miljoen euro in Climate HEALTH, zowel voor onderzoek als voor onderwijs. Investeren in gezondheid vraagt ook om intensieve samenwerking met regionale overheden, maatschappelijke organisaties en andere kennis- en zorginstellingen, over grenzen heen. “Alleen samen kunnen we mensen weerbaar maken tegen de impact van klimaatverandering,” benadrukt Mertens. “Wat we hier in Zuid-Limburg ontwikkelen, kan straks wereldwijd bijdragen aan betere gezondheid.”