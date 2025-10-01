Maastro krijgt nieuwe bestuurders

Goffin en Beets-Tan nemen het over van Maria Jacobs, die na bijna 18 jaar, met pensioen gaat. Jacobs blijft nog verbonden als hoogleraar innovatie-implementatie in de zorg en als adviseur.

Zuyderland

Goffin is momenteel bestuurder en CFO bij het Zuyderland MC. Goffin is ook bestuurslid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen en lid van de raad van advies van het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) in Maastricht.

Beets-Tan is als hoogleraar radiologie verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek. Zij blijft als hoogleraar radiologie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast heeft ze verschillende bestuurlijke functies in Europese netwerken en geeft vanuit deze posities richting aan de Europese beleidsagenda’s voor zorg- en wetenschappelijke innovaties en voor digitalisering.