Marc Bindels versterkt rvt Rivas Zorggroep

Marc Bindels wordt met ingang van 1 november 2020 lid van de raad van toezicht van Rivas Zorggroep. Hij wordt tevens voorzitter van de audit commissie. Bindels neemt de functie over van Marike Bonhof, die op 1 oktober na drie jaar actief te zijn geweest is afgetreden als toezichthouder.

Bindels heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in de zorg. Zo was hij de afgelopen tien jaar achtereenvolgens voorzitter van de raad van bestuur bij S&L Zorg en lid van de raad van bestuur bij Amarant Groep. Bindels werkt als interim bestuurder en management consultant. Momenteel is Bindels interimbestuurder van de aanbieder van gehandicaptenzorg Cello.

Rivas levert als ketenzorgorganisatie, medisch specialistische zorg (ziekenhuis)zorg, langdurige zorg en wijkverpleging in regio Gorinchem en omstreken.