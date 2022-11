Marian Joëls benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Joëls richtte zich vooral op de effecten van stress op het brein, gezondheid en ziekte. Dit is een van de grootste thema’s uit de huidige geneeskunde. Stress heeft niet alleen invloed op onze kwetsbaarheid voor psychiatrische aandoeningen, maar ook op onze gevoeligheid voor uiteenlopende ziektebeelden als hart- en vaatziekten en diabetes. Zij heeft diverse internationale onderscheidingen en prijzen voor haar werk als onderzoeker ontvangen.

Bestuurlijke taken

Haar wetenschappelijke reputatie blijkt uit haar bestuurlijke taken voor de NWO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en haar benoeming in 2012 tot voorzitter van de Federation of European Neuroscience Societies. Dit is de belangrijkste Europese organisatie op het gebied van neurowetenschap, waar meer dan 20.000 onderzoekers bij zijn aangesloten. Ook was zij mede-initiatiefnemer en co-voorzitter van de Nederlandse Wetenschapsagenda. Vanuit de samenleving is deze agenda opgesteld, waarbij zij de coördinerende leiding had vanuit de KNAW.

Positie van vrouwen

In al haar bestuurlijke functies heeft Marian Joëls zich succesvol ingezet voor de positie van vrouwen in de wetenschap. Niet alleen was zij rolmodel en voorbeeld voor andere vrouwelijke onderzoekers, zij heeft ook altijd veel jonge vrouwelijke onderzoekers opgeleid, gecoacht en begeleid. Verder was zij initiator en stimulator in het opzetten van netwerken, mentorprogramma’s en cursussen voor vrouwelijke wetenschappers. Al deze initiatieven en activiteiten hebben ertoe geleid dat haar in 2021 de Europese Diversiteitsprijs is uitgereikt door het ALBA Network. Dit gezaghebbende Europese netwerk heeft tot doel gelijkheid en diversiteit in de hersenwetenschappen te bevorderen.

Niet eenzijdig

Als bestuurder van de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) heeft Joëls het programma ‘Erkennen en Waarderen’ helpen ontwikkelen. Dit programma wil de kwaliteit van wetenschap verbeteren door niet eenzijdig te letten op aantallen publicaties en verworven subsidies bij benoemingen, maar ook te letten op excellentie in onderwijs, klinische zorg of het vertalen van wetenschap naar de maatschappij. In het UMCG is dit beleid enkele jaren geleden ingevoerd. Het UMCG loopt hiermee (inter)nationaal gezien voorop in het moderniseren van loopbaanbeleid voor wetenschappers. Een van de positieve gevolgen van dit beleid is geweest dat aantal vrouwelijke hoogleraren in het UMCG tussen 2016 naar 2021 gestegen is van 49 naar 75.