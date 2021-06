Marianne Straks wordt nieuwe voorzitter raad van bestuur Zorgpartners

Marianne Straks wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Zorgpartners Midden-Holland. Zij start op 1 september van dit jaar en komt over van woningcorporatie WoonInvest. Straks volgt Margot van der Starre op die in maart vice-voorzitter is geworden van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Eerder was Straks onder meer bestuurder van zorginstelling Kalorama, directeur Ouderenzorg bij Cordaan en lid van de directie van Actiz. De raad van bestuur van Zorgpartners wordt vanaf september gevormd door Marianne Straks en Dick van Duijn.

“We zijn blij met de benoeming van Marianne Straks als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur”, aldus Paul Rijksen, voorzitter van de raad van commissarissen. “Ze is een zeer ervaren bestuurder die de zorg van binnenuit kent en goed thuis is in de ouderenzorg. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze samen met Dick van Duijn voortvarend verder gaat met de ingezette professionalisering van de besturing, bedrijfsvoering en de kwaliteit van de zorg.”

Zorgpartners is een zorgorganisatie met woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland die zich focust op ouderenzorg. De organisatie heeft veertien locaties, drieduizend medewerkers en 1.600 vrijwilligers.