Marius Buiting krijgt postuum Levinas Zorgpenning

Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ), is op 18 september 2024 op 64-jarige leeftijd plotseling overleden. Op 16 oktober zou Buiting, bij de uitreiking van de Levinaszorgprijs aan de Zorgvrijstaat, de Levinas Zorglezing verzorgen. Zijn lezing zou als thema hebben: ‘Iedereen is verantwoordelijk voor de zorg van morgen; naar een ecosysteem van de zorg’.

Buiting en de Levinas Zorgpenning

De Levinas Zorgpenning wordt hem – nu postuum – toegekend voor de actieve en inspirerende wijze waarop hij zich jarenlang heeft ingezet voor meer verbinding tussen het zorgsysteem en de burgers. Cor Calis, bestuurslid NVTZ, zal de Levinas Zorgpenning in ontvangst nemen. De stichting Levinas De kleine goedheid organiseert de bijeenkomst op 16 oktober in de Hoflaankerk in Rotterdam.

