Marjo Vissers wordt definitief nieuwe CEO van VGZ

De Nederlandsche Bank heeft de definitieve benoeming van Marjo Vissers goedgekeurd. Vissers was onlangs gast in de podcast Voorzorg van Skipr en Zorgvisie.

Bekrachtiging VGZ-strategie

Ron Icke, voorzitter van de raad van commissarissen, is blij met de benoeming van Marjo Vissers. “Marjo Vissers staat bekend om haar passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Van meet af aan was zij een van de aanjagers van de zinnige zorg-strategie en het ervaringsnetwerk dat VGZ hier met koplopers in de zorg omheen bouwde. Samen met hen is de transformatie naar zinnige, passende zorg in Nederland op de kaart gezet. Ook had Marjo Vissers een voortrekkersrol in de totstandkoming van de vernieuwde strategie van de coöperatie. De definitieve benoeming van Marjo ziet de raad van commissarissen als een katalysator voor een succesvolle implementatie van deze strategie.”

Ruime ervaring

Als CEO is Marjo Vissers voorzitter van het Executive Committee en voorzitter van de raad van bestuur. Marjo Vissers is sinds 2011 in dienst bij VGZ. Daar was zij sinds 2014 divisievoorzitter zorg tot zij in 2021 werd benoemd tot Chief Health Officer (CHO). In die laatste rol was zij verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en zorginkoop (Zvw en Wlz) en dagelijkse aansturing van de organisatie op dit onderdeel. Cas Ceulen vervult op dit moment ad interim de functie van Chief Health Officer (CHO). De procedure voor de definitieve invulling van deze functie bevindt zich in de eindfase.

Nederland gezonder

Marjo Vissers: “De zorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. En die uitdaging kunnen we alleen samen aangaan. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen om zorgpersoneel te ontlasten en hun werkplezier te vergroten. Dat betekent een versnelling op passende zorg, onder andere door een transformatie naar digitaal waar dat kan. Daarnaast werken we aan een verschuiving van zorg naar gezondheid en zorg. Dat vraagt ook om verbinding en samenwerking met andere maatschappelijke partners. Ik ben er trots op dat ik me als CEO, samen met al mijn collega’s, in kan zetten om Nederland gezonder en de zorg toekomstbestendig te maken, voor iedereen.”

Luister naar de podcastaflevering: Marjo Vissers: ‘Voor passende zorg is commitment nodig’