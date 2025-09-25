Mark Kramer nieuwe voorzitter raad van toezicht Pantein

Mark Kramer is per 1 januari 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Pantein. Hij volgt Chiel Huffmeijer op, die na twee termijnen afscheid neemt.

Kramer is voorzitter van het bestuur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de koepel van medicijnfabrikanten in Nederland.

Kramer volgde de opleiding tot internist-hematoloog, was tot eind 2023 lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC en bekleedde de rol van voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Kramer: “Ik voel me vereerd met mijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Pantein. Met deze rol kan ik mijn ervaring in de zorg en mijn kennis van strategische en regionale samenwerkingen verder inzetten voor Pantein en de inwoners van de regio. Ik kijk er naar uit om bij te dragen aan de toekomstgerichte ontwikkelingen in de regio MooiMaasvallei, in samenwerking met de professionals binnen en buiten Pantein, samen met mijn collega’s in de raad van toezicht.”

Pantein biedt thuiszorg, ziekenhuiszorg, ouderenzorg en services aan huis in de regio’s Noordoost-Brabant en de kop van Noord-Limburg.