Mark Kramer volgt Kuipers op bij Landelijk Netwerk Acute Zorg

Kramer, opgeleid als internist, zegt dat de zorg voor een moeilijke opgave staat. “De zorgvraag gaat toenemen terwijl we kampen met personeelstekorten”, aldus de bestuurder. “De acute zorg moet dus slimmer worden ingericht zodat we kwaliteit en toegankelijkheid behouden. Daarbij vind ik het essentieel dat we naar de hele zorgketen kijken, en hoe we met elkaar acute zorg beter kunnen organiseren. Dan heb je het ook over monitoring van capaciteit, het inzetten op digitalisering, zorgcoördinatie, spreiding en zorgconcentratie.”

Fundament

Kramer zegt verder dat door de coronapandemie er nu ook een mooi fundament ligt om verder te bouwen aan samenwerking binnen de zorg. “Door de pandemie zijn huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en ambulancediensten nauwer gaan samenwerken. Dat geldt ook voor de ROAZ-regio’s onderling, die cijfers gingen delen en monitoren. Het LCPS ging op nationaal niveau de zorgdruk verdelen, zodat de zorg overal zo goed mogelijk door kon gaan. Daar is vertrouwen voor nodig.”

Bestuurlijke fusie

Na zijn studie specialiseerde Kramer zich tot internist-hematoloog. Van 2002 tot en met 2005 was hij voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging; in 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde bij de Vrije Universiteit en werd hij hoofd van de afdeling Interne geneeskunde VUmc, waar hij in 2016 toetrad tot de Raad van Bestuur. Sinds de bestuurlijke fusie van de Amsterdamse academische ziekenhuizen tot Amsterdam UMC in 2018 is hij ook voorzitter van het ROAZ Noord-Holland/Flevoland.