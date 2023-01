Martijn Kilsdonk nieuwe directeur Huisartsencoöperatie West-Brabant

Kilsdonk was de afgelopen twintig jaar werkzaam in verschillende functies in de gezondheidszorg, waarvan de laatste tien jaar hoofdzakelijk op het snijvlak van bedrijfsvoering, organisatiekunde en hoogopgeleide professionals in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Zo heeft hij onder meer gewerkt bij stichting Groenhuysen, Rivas Zorggroep en Kempenhaeghe.

Grote opgaven

Volgens Nicole van Os, voorzitter van het coöperatiebestuur staat de huisartsenzorg voor grote opgaven en ontwikkelingen, ook in de regio Westelijk West-Brabant en Tholen. “Martijn Kilsdonk heeft veel kennis en ervaring in de gezondheidszorg. Samen met onze leden zal hij werken aan actuele thema’s, waaronder toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.”