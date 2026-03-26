Martini: patiëntveiligheid en werksfeer Pathologie niet in het geding

,

De patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg op de afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis zijn volledig op orde. Ook is er geen sprake van een structureel onveilige werksfeer.

Dat concludeert het ziekenhuis na onderzoek door twee onderzoeksbureaus na eerdere beschuldigingen van enkele medewerkers eind 2025.

Naar aanleiding van anonieme meldingen en mediaberichten over een vermeende angstcultuur en veiligheidsrisico’s, stelde de raad van bestuur direct een veiligheids- en cultuuronderzoek in.

Kleine groep

Hieruit blijkt nu dat de overgrote meerderheid zich totaal niet herkent in dit negatieve beeld. Van de 41 geïnterviewden gaven 35 tot 37 personen aan geen risico’s voor de patiëntveiligheid te zien. Bovendien is 85 procent tevreden over de huidige koers en het management. Slechts een zeer kleine groep ervaart wel een onveilige werksfeer.

De onderzoekers constateerden wel een belangrijk verbeterpunt. Frequente managementwisselingen hebben namelijk de afgelopen jaren gezorgd voor te weinig stabiliteit in de aansturing. “Als raad van bestuur gaan we er alles aan doen om de stabiliteit en continuïteit op de afdeling Pathologie te waarborgen”, aldus Henk Snapper, voorzitter van de raad van bestuur.  “Ons doel is een werkomgeving waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt.”

Gerelateerd nieuws

26 mrt 2026 Martini: patiëntveiligheid en werksfeer Pathologie niet in het geding
26 mrt 2026 Ziekenhuis Nij Smellinghe in 2027 volledig van het gas af dankzij innovatieve warmtebatterij
26 mrt 2026 Minister: Doorverwijzing oogzorg Alrijne heeft nauwelijks financiële impact
25 mrt 2026 Twee nieuwe Mobiel Medisch Teams dankzij Kamer
23 mrt 2026 Directeur Rivas Beatrixziekenhuis wordt zorgbestuurder

