Martini Ziekenhuis leidt aios op met slimme bril

Het Martini Ziekenhuis in Groningen zet sinds kort een slimme bril in bij de studie van artsen in opleiding tot specialist (aios). De zogenoemde smartglasses maken het mogelijk dat een chirurg live operaties streamt naar een groep aios elders in het ziekenhuis.

Voorheen kon een arts in aios Orthopedie alleen fysiek meekijken op de operatiekamer. Nu kunnen meerdere artsen in opleiding tegelijk in een opleidingsruimte de operatie volgen, vragen stellen en discussiëren over de ingreep. De slimme bril, ontwikkeld door Rods&Cones, bevat een HD-camera, microfoon en livestreamfunctionaliteit. De beelden worden via een beveiligde verbinding gedeeld, waarbij volgens het ziekenhuis de patiëntveiligheid en rust in de operatiekamer gewaarborgd blijven.

Toekomstbestendig onderwijs

Het initiatief moet het medisch onderwijs efficiënter, toegankelijker en toekomstbestendiger maken. Orthopedisch chirurg Remco Meijer in een persbericht: “Met de bril kan ik in een keer een grote groep bereiken, in plaats van slechts één assistent die bij je aan tafel staat. Daarnaast laten de beelden precies zien wat ik zie, een assistent aan tafel kijkt toch altijd net vanuit een andere hoek mee.”

Ook aios orthopedie Bart Lambert is positief over de nieuwe manier van opleiden. “Als je zelf een operatie uitvoert of assisteert ben je vooral daarmee bezig en is er niet altijd gelegenheid om vragen te stellen. In een zaal met andere assistenten en een opleider krijg je juist een levendige discussie waarbij je ook nog veel achtergrondinformatie krijgt.”

Samenwerken

Behalve bij de opleiding wordt de bril ook ingezet voor samenwerking tussen ziekenhuizen. Zo keken onlangs collega’s vanuit Isala Zwolle live mee met een operatie in Groningen. Het Martini Ziekenhuis onderzoekt bovendien of de bril gebruikt kan worden voor nascholing, evaluaties en demonstraties voor verpleegkundigen.

Als topklinisch opleidingsziekenhuis benadrukt Martini Ziekenhuis het belang van dit soort technologische vernieuwingen. “Samen met onze partners in de regio zijn we continu aan het kijken hoe we samen kunnen leren en ervoor zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit op de zorg van de toekomst”, aldus het persbericht. Het ziekenhuis verwacht de slimme bril in de toekomst ook bij andere specialismen te kunnen inzetten.