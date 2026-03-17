Medisch specialisten voeren actie tegen nieuwe cao umc’s in Radboudumc

Medisch specialisten en zorgprofessionals die aangesloten zijn bij vakbonden LAD en FBZ voeren donderdag 19 maart actie in het Radboudumc tegen het aftoppen van de salarisverhogingen in de nieuwe cao voor umc-medewerkers. Geplande opnames gaan niet door. Andere vakbonden zijn wel akkoord gegaan met de nieuwe cao.

Alleen leden van de vakbond en beroepsorganisatie voor artsen, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en zorgprofessionals die zijn aangesloten bij vakbond FBZ, doen mee aan de zondagsdient. Dat komt volgens de LAD neer op 25 afdelingen. Een zondagsdienst betekent dat er geen geplande of electieve opnames zijn. Spoedeisende zorg, acute opnames en essentiële behandelingen gaan wel door. Datzelfde geldt voor opnames op de IC, kraam-/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking. Volgens de LAD zijn de acties zo voorbereid dat patiënten er zo min mogelijk last van hebben.

Nieuwe norm

Drie andere vakbonden stemden eerder wel in met de nieuwe cao. In deze cao is loondifferentiatie opgenomen waardoor hogere functiegroepen een procentueel lagere salarisverhoging krijgen dan hun collega’s. De loonsverhoging geldt tot schaal 14 van de cao. De LAD en FBZ zijn hier in twee eerdere cao’s mee akkoord gegaan om te zorgen dat andere collega’s een goede salarisverhoging konden krijgen, maar nu is de maat vol. “Aftopping van salarissen moet niet de nieuwe norm worden. Inkomenspolitiek hoort niet thuis aan een cao-tafel”, zegt LAD-voorzitter Suzanne Booij.

Werkweek

Een ander punt waar de bonden tegen strijden, is dat medisch specialisten uitgezonderd zijn van nieuwe cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid, zoals balansverlof en extra verlof. Booij: “We wilden afspraken maken over het normaliseren van de werkweek en het maximeren van het werken in diensten. Ruim de helft van de medisch specialisten en bijna de helft van de aios in umc’s werkt meer dan 46 uur per week en één op de drie maakt werkweken van gemiddeld 51 uur of meer. Dat doen ze vol verve, maar die inzet vraagt wel wat van hen. We vinden het ongehoord dat UMCNL zo weinig oog heeft voor hun welzijn.”

Niet opnieuw onderhandelen

Eerder liet werkgever UMCNL weten niet opnieuw in onderhandeling te gaan. “Ruimte voor aanvullende financiële afspraken is er niet, wel kunnen we altijd in gesprek over meer kwalitatieve aspecten van het werk.”

Op 26 maart volgt een zondagsdienst in het Maastricht UMC+. Als er daarna geen voorstel komt van UMCNL volgt op 16 april een landelijke actiedag.

De Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) vertegenwoordigt ongeveer 45.000 zorgmedewerkers. Onder de federatie vallen de organisaties voor onder meer embryologen, tandartsen, verloskundigen, psychologen en fysiotherapeuten. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft ongeveer 35.000 leden. (Suzanne Bremmers / ANP)