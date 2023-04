‘Medische gegevens van honderden asielzoekers kwijt geraakt of gemaakt’

De medische gegevens van een grote groep asielzoekers in Hoofddorp zijn verdwenen. Dat meldt Trouw op basis van eigen onderzoek. De omvang van het datalek is niet duidelijk en het verantwoordelijke bedrijf Just4Care maakte er geen melding van, schrijft de krant.

Zorgbedrijf Just4Care, door het landelijke opvangorgaan COA gecontracteerd om huisartszorg en verpleegkundigen te leveren, beheert de data. Daarin staat privacygevoelige informatie, zoals medische gegevens en persoonlijke details.

Just4Care bewaarde de dossiers in de cloud via OneDrive van Microsoft. Eind maart blijkt dat de gegevens verdwenen zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onduidelijk, want de registratie op de opvanglocatie is chaotisch.

Onduidelijk

Waar ze zijn gebleven is ook een raadsel. Mogelijk zijn ze moedwillig verwijderd, schrijft Trouw. Het zorgbedrijf maakte in eerste instantie geen melding van de zaak bij het COA of de Autoriteit Persoonsgegevens, wat wel verplicht is.

Het COA reageert ontstemd op de situatie. Judith Kroon, directeur van Just4Care, wijst juist met de beschuldigende vinger naar het opvangorgaan. “Het COA en GZA vragen om zorgpersoneel, en wij leveren. Maar vervolgens is er op locaties niets waarmee wij kunnen werken. Dossiervorming van patiënten moest zelfs op papier. Dat vonden wij niet kunnen, en daarom gebruikten we de OneDrive.”

Haar bedrijf heeft inmiddels een huisartsinformatiesysteem aangeschaft om de medische gegevens te beheren.