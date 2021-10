Meer aanmeldingen maagverkleining uit angst voor covid

Het gevaar van corona voor mensen met ernstig overgewicht lijkt voor veel patiënten met obesitas reden om medische hulp te zoeken, schrijft De Telegraaf. Het aantal aanvragen voor een maagverkleining is daardoor tijdens de coronacrisis flink toegenomen.

Dat zegt Kobus Dijkhorst, directeur van de Nederlandse Obesitas Kliniek, die samenwerkt met een groot aantal ziekenhuizen. “Het aantal aanmeldingen voor een gastric bypass is bij ons sinds september 2020 gestegen van 7.000 naar 8.050.”

Gastric bypass

Ook het OLVG in Amsterdam en het Hoofddorpse Spaarne Gasthuis constateren een piek in de aanvragen voor een gastric bypass. “Corona is niet dé motivatie om een maagverkleiningsoperatie te ondergaan, maar ik zie dat het voor patiënten die al lang worstelen met hun gewicht en vervelende gezondheidskwalen het laatste zetje is”, zegt chirurg Sjoerd Bruin van het Spaarne Gasthuis. Door de coronadruk op de zorg zijn lange wachtlijsten ontstaan. Maagverkleiningen hebben echter een hoge prioriteit. Bruin: “Daarom geeft het ziekenhuis ons nu de ruimte om de wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken.” (ANP)