Aantal cosmetische klinieken verviervoudigd

Het aantal cosmetische klinieken in Nederland is in de afgelopen tien jaar vervijfvoudigd, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij de Kamer van Koophandel. In 2013 waren er nog 38 klinieken, nu zijn het er minstens 203. In die klinieken komen mensen voornamelijk voor een botox- of fillerbehandeling. Het grootste deel van de klinieken staat in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.