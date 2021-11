Meer dan duizend coronabesmettingen op Amsterdam Dance Event

Interessant voor u

Nieuws IGJ stelt locatie De Trans onder verscherpt toezicht De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten een locatie van De Trans, Leeuwerikenveld 5 in Emmen, onder verscherpt toezicht te stellen. De IGJ heeft dit besluit genomen omdat zij tijdens haar bezoek in augustus heeft geconstateerd dat zij tekortkomingen ziet in het bieden van goede zorg. Het verscherpt toezicht is voor zes maanden Lees verder

Nieuws Tijdelijke opnamestop op verpleegafdeling Slingeland door norovirus In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is het norovirus uitgebroken. Hierdoor is er een tijdelijke opnamestop op een verpleegafdeling ingesteld, maakte het ziekenhuis bekend. Lees verder

Blog Opinie Coronapas voor verpleeghuisbezoek: een humaner alternatief De afgelopen weken ging zeer veel aandacht uit naar de urgente situatie die is ontstaan in de ziekenhuizen door het snel oplopend aantal Covid-19 besmettingen. De langdurige zorg bleef (opnieuw) buiten beeld. De cijfers van het corona dashboard laten echter een heel ander beeld zien. Lees verder

Nieuws De Jonge: nieuwe maatregelen zullen altijd pijn doen Het is onvermijdelijk dat de maatregelen die het kabinet vanavond aankondigt nieuwe beperkingen met zich meebrengen en dat die pijn doen. "Anders werken ze niet", zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge voorafgaand aan het overleg met een aantal ministers waarin definitieve besluiten genomen worden. Lees verder