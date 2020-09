Meer regionale samenwerking dankzij uitbreiding epd Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis in Utrecht gaat het epd uitbreiden. Het ziekenhuis zet hiermee in op een betere gegevensuitwisseling in de regio en een grotere regierol voor de patiënt.

Dit gebeurt onder meer door een uitbreiding van de mogelijkheden van monitoring op afstand, videoconsulten en coaching. Bovendien wordt de gegevensuitwisseling met zorginstellingen in de regio – waaronder het UMC Utrecht – effectiever en is het eenvoudiger om informatie van ehealthsystemen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) te ontsluiten.

Patiënten kunnen via het patiëntenportaal meer regie nemen over het eigen zorgproces, aldus het ziekenhuis. Zo kunnen zij via het patiëntenportaal mijnDiak hun eigen gegevens inzien, zelf online afspraken maken en hun herhaalmedicatie aanvragen. Deze patiëntparticipatie vergroot de betrokkenheid van patiënten en neemt het ziekenhuis kostbare tijd uit handen.</p>

Daarnaast biedt de uitbreiding van het epd mogelijkheden voor de uitrol van apps voor artsen en verpleegkundigen en ligt er een basis om via capaciteitsmanagement beter te sturen op de inzet van ruimtes, resources en mewerkers.

“Dit past helemaal in de manier waarop wij in het Diakonessenhuis de patiënt centraal stellen”, aldus bestuurder Martijn Wiesenekker. “We behandelen onze patiënten niet alleen zo goed mogelijk, maar ook zo prettig mogelijk. En met deze ontwikkeling kan de patiënt straks ook meer vanuit huis doen. Ook op het moment dat het hem of haar goed uitkomt. Daarnaast wordt het voor ons zorgpersoneel makkelijker. Zij worden administratief ontlast, waardoor er weer meer tijd aan het bed overblijft.'”