Meerderheid ziekenhuizen nog geen deal met verzekeraars

Meer dan de helft van de ziekenhuizen is er nog altijd niet uit met één of meerdere verzekeraars over de contracten van dit jaar. 37 ziekenhuizen zijn nog in onderhandeling, blijkt uit een analyse van databedrijf Kompas in Zorg op verzoek van BNR. “De onderhandelingen verlopen moeizamer dan voor coronatijd”, zegt directeur Paul van den Broek.