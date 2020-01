Meerjarencontract OLVG en Zilveren Kruis stimuleert zorg thuis

OLVG en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een meerjarencontract gesloten dat loopt tot en met 2022. De driejarige overeenkomst moet bijdragen aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dit betekent onder meer een verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eigen omgeving.

OLVG-patiënten krijgen meer mogelijkheden om samen met hun behandelaar te kiezen voor passende zorg in hun eigen omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de thuistoediening van chemotherapie en het thuis monitoren van hartfalen patiënten. Ook hoeven patiënten met simpele botbreuken sinds kort niet meer terug te komen voor controle op de gipskamer; zij kunnen met behulp van een zelf afneembare brace en de nodige instructies thuis herstellen.

Met de langdurige samenwerking met Zilveren Kruis komt er de komende jaren meer ruimte om deze initiatieven verder te ontwikkelen, zo stellen de twee partijen. “Deze meerjarenafspraken geven rust en helderheid”, stelt Jeroen van Roon, lid raad van bestuur OLVG. “We kunnen ons nu volop richten op het nog verder verbeteren en inrichten van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor onze patiënten. Hiervoor is samenwerking met huisartsen, vvt-organisaties en andere ziekenhuizen essentieel. Met de nieuwe afspraken krijgen we de ruimte om samen met onze zorgpartners de zorg voor onze patiënten optimaal in te richten.”

“Met dit meerjarencontract geven we invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de transformatie van zorg in Amsterdam”, reageert Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis. “De organisatie van de juiste zorg op de juiste plek is een van de antwoorden op de toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien zien we dat steeds meer verzekerden graag zorg ontvangen in hun eigen vertrouwde omgeving.”