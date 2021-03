Menzis boekt negatief resultaat van 41 miljoen

Zorgverzekeraar Menzis is vorig jaar in de verliezen gekomen. Het bedrijf boekte een negatief resultaat van 41 miljoen euro, tegen een plus van 112 miljoen in 2019. Zilveren Kruis maakte vorige week een positief resultaat bekend.

Oorzaak voor de mindere prestatie zijn de meerkosten voor de coronauitbraak en de extra regelingen om de zorg te continueren. Dat werd deels gecompenseerd door diverse regelingen voor zorgverzekeraars en minder zorgkosten door uitstel en uitval van zorg, aldus Menzis.

Premiestijging dempen

Bij Menzis kwam 6,6 miljard euro binnen aan premies en bijdragen. Het bedrijf haalde 135 miljoen uit de reserves om de premiestijging van de ziektekostenverzekeringen voor dit jaar te dempen – vorig jaar was dat 94 miljoen euro. Het solvabiliteitsniveau bedroeg eind vorig jaar 153 procent. “Hiermee behouden we een solide financiële basis”, aldus Menzis: “De financiële positie is gezond en we zien 2021 dan ook met vertrouwen tegemoet.”

De resultaten staan in contrast met de prestaties bij de zorgtak van verzekeringsconcern Achmea, het moederbedrijf van Zilveren Kruis. Dat behaalde vorig jaar meer winst en kwam uit op 235 miljoen euro positief: bijna een verviervoudiging van de 62 miljoen euro het jaar ervoor.

Allesbepalend

“De coronapandemie is voor bijna iedereen allesbepalend geweest. Of je nu patiënt, zorgaanbieder of zorgverzekeraar bent”, licht CFRO (Chief Financial & Risk Officer) Dirk Jan Sloots toe. “Menzis heeft zich samen met andere zorgverzekeraars ingezet om continuïteit van zorg te waarborgen. Zo kon de aandacht van zorgaanbieders maximaal uitgaan naar het verlenen van de noodzakelijke coronazorg en het in stand houden van de zorgcapaciteit. Dat is ook belangrijk voor de periode na corona.”

De pandemie bevestigt volgens Menzis dat de inzet van zorgverzekeraar voor het “versterken van leefkracht, preventie en een gezonde leefstijl”. Tegenvaller is het lagere aantal klanten: dat was 1 januari van dit jaar 2,1 miljoen, tegen 2,2 miljoen het jaar ervoor. De tevredenheid over de dienstverlening steeg van een 8 naar 8,2. De snelheid van de afwikkeling van declaraties verbeterde van gemiddeld 6,2 naar 5,3 dagen. Het aantal werknemers daalde licht tot 1456 fte’s.