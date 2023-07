Menzis en Slingeland onderhandelen nog steeds over contract

Menzis en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem onderhandelen nog steeds over het contract. Ze zijn akkoord over de omvang en de prijs van de zorg voor de Menzis-verzekerden in 2023, maar op een “enkel onderdeel” zijn de partijen nog in gesprek, meldt Omroep Gelderland .

Als gevolg wordt er nog niet gefactureerd door het Slingeland Ziekenhuis omdat er nog geen getekende overeenkomst is.

Verzekerden hoeven zich geen zorgen te maken benadrukken de partijen. “U hoeft zich geen zorgen te maken want u kunt gewoon bij het Slingeland Ziekenhuis terecht voor zorg en u betaalt dan maximaal het eigen risico zoals dat is vermeld in uw zorgpolis”, aldus Slingeland.

Contract al rond

In februari lieten de partijen nog weten het contract al rond te hebben. Menzis is met 135.000 verzekerden de belangrijkste verzekeraar in de Achterhoek.