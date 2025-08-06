Nieuw looplab helpt revalidatiebehandeling

Merem Medische Revalidatie heeft een vernieuwd looplab met een geavanceerd systeem voor gangbeeldanalyse.

Met de gangbeeldanalyse brengen specialisten in kaart hoe iemand loopt, welke spieren actief zijn en welke krachten op het lichaam inwerken.

Draadloos

Het nieuwe systeem combineert drie technologieën: Qualisys Motion Capture voor bewegingsanalyse, Bertec Force Plate voor krachtmetingen en het Delsys Trigno EMG-systeem dat spieractiviteit draadloos registreert.

Op basis van de uitkomsten bepaalt het behandelteam samen met de revalidatiearts wat nodig is, bijvoorbeeld: aangepaste spalken of een behandelinterventie. De analyse vindt altijd plaats op verwijzing van een revalidatiearts, in overleg met de patiënt en/of begeleiders.

De gangbeeldanalyse is draadloos waardoor het gebruik binnen en buiten kan.