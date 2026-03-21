Met vuurwapen gevluchte gedetineerde aangehouden nabij Diakonessenhuis

De gedetineerde die vrijdag in Utrecht met een vuurwapen op de vlucht sloeg, is uren later door de politie in de buurt van het Diakonessenhuis aangehouden. De politie laat weten dat bij de aanhouding waarschuwingsschoten zijn gelost. Niemand raakte gewond. Bij de man is een vuurwapen aangetroffen.

De man ontsnapte even voor het middaguur aan zijn begeleiding toen hij bij het Diakonessenhuis was voor een ziekenhuisafspraak. Bij de worsteling met zijn begeleiders heeft hij een vuurwapen van een van de begeleiders afgepakt. De politie opende daarop een klopjacht.

Aan het einde van de middag kon de man worden aangehouden. RTV Utrecht heeft beelden van de arrestatie, die plaatsvond op de Burgemeester Fockema Andreaelaan, een weg die langs het ziekenhuis loopt. De straat is voor een deel afgezet. Mensen mogen er niet langs. Er is veel politie aanwezig en er zijn meerdere politievoertuigen ter plaatse.

Nader onderzoek

Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet duidelijk of de verdachte zich de hele tijd in de omgeving van het ziekenhuis heeft schuilgehouden of dat hij in de tussentijd ook ergens anders naartoe is gegaan en weer is teruggekomen. “Dat moet uit het onderzoek blijken”, aldus de woordvoerder. De politie verwacht vrijdag niet meer met nieuwe informatie naar buiten te komen. (ANP)