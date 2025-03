Microsoft lanceert met Chipsoft AI-platform ‘Dragon Copilot’ voor de zorg

Dragon Copilot is volgens Microsoft het eerste geïntegreerde voice AI-platform voor de zorgsector. De AI-toepassing combineert de spraakherkenningfunctionaliteit van Dragon Medical One (DMO) met de spraakgestuurde AI ‘ambient-listening’-functionaliteiten van DAX Copilot (DAX). Met generatieve AI en sectorspecifieke beveiliging helpt Dragon Copilot zorgprofessionals bij het stroomlijnen van hun administratie. De toepassing is bedoeld voor documentatie, het vinden van medische informatie en het automatiseren van administratieve taken.

Dragon Copilot

Als eerste wordt Dragon Copilot in mei gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada. Daarna zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland aan de beurt.

Chipsoft

In Nederland werkt Microsoft hiervoor samen met ChipSoft, de aanbieder van EPD HiX. Chipsoft is wereldwijd een van de drie ‘launch’-partners. Door deze samenwerking kunnen zorgorganisaties Dragon Copilot benutten binnen hun bestaande infrastructuur. Microsoft Dragon Copilot wordt direct geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier (epd) en moet zo soepel aansluiten op bestaande zorgsystemen. Het systeem voldoet aan strenge compliance- en privacyrichtlijnen, zoals HIPAA en AVG, en integreert AI-beveiligingsmaatregelen specifiek voor de zorg.

Hans Mulder, CEO van ChipSoft, is trots dat zijn bedrijf is geselecteerd als samenwerkingspartner. “We zijn verheugd om dit geavanceerde AI-platform naar zorgprofessionals te brengen, waardoor ze efficiënter en effectiever kunnen werken. Met de beschikbaarheid van AI in HiX zetten we een belangrijke stap in het ondersteunen van zorgprofessionals met het verminderen van hun administratieve lasten.”