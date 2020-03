Militaire planners helpen met verplaatsen coronapatiënten

Deze militairen zijn specialistische planners. Binnen de krijgsmacht zijn zij getraind in het plannen van patiëntenvervoer. Bij bepaalde missies zijn zulke ‘geneeskundige afvoerketens’ ook nodig. De expertise van de militairen wordt “ingezet om het herverdelingsplan te coördineren en te plannen”. Dat doen zij vanaf computers in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze gaan zaterdagmiddag al aan het werk. De militairen komen van de brigade in Oirschot.

Oproep om bedden te delen

De uitbraak van het coronavirus treft vooral Noord-Brabant. Vanuit ziekenhuizen in die provincie klonk eerder deze week een oproep aan andere ziekenhuizen om bedden te delen.

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, schreef eerder deze week een brief aan zijn leden om “laagdrempelig patiënten over te nemen” uit Noord-Brabant en Limburg. “We hebben nog heel veel lege ic-bedden op het moment boven de rivieren”, zei hij woensdag in de Tweede Kamer. (ANP)