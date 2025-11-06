MIND waarschuwt: ‘Laat ggz-patiënten niet opdraaien voor oplopende zorgkosten’

Door het verdwijnen van restitutiepolissen en oplopende kosten dreigen deze mensen tussen wal en schip te vallen. Sinds 2025 biedt geen enkele zorgverzekeraar nog een restitutiepolis aan voor ggz. In 2026 loopt ook het overgangsjaar af voor verzekerden bij a.s.r., Aevitae, Care4Life en Menzis. Voor mensen die afhankelijk zijn van niet-gecontracteerde zorg – vaak vanwege de aard en ernst van hun klachten – betekent dit dat zij hun behandeling niet langer vergoed krijgen. Het gecontracteerde aanbod sluit vaak onvoldoende aan bij hun zorgvraag, of kent lange wachttijden.

Beperkte toegang

Op 12 november maken zorgverzekeraars hun premies en voorwaarden voor 2026 bekend. MIND benadrukt dat de wet voorschrijft dat vergoeding geen belemmering mag vormen voor toegang tot zorg. Toch ervaren mensen met psychische klachten steeds meer obstakels: niet alleen door wachttijden, maar ook door financiële drempels. Vooral wie aangewezen is op specialistische, niet-gecontracteerde zorg, komt in de knel. De relatief hoge kosten van deze zorg zijn voor veel mensen niet zelf op te brengen, waardoor zij hun behandeling noodgedwongen moeten stoppen.

Passend aanbod

MIND waarschuwt dat het probleem verder reikt dan individuele patiënten. Als het gebruik van ongecontracteerde ggz afneemt door ontoegankelijkheid, dreigt dit aanbod op termijn te verdwijnen. De organisatie roept zorgverzekeraars op om zich beter te verdiepen in de zorgvraag van mensen met complexe problematiek en om passend aanbod tijdig te contracteren. Daarbij is het volgens MIND essentieel dat voorwaarden aansluiten bij de aard van de zorgvraag. Voor langdurige behandelingen zijn meerjarige contracten noodzakelijk.

Transparantie

Een ander punt van zorg is de timing van contractering. Zorgverzekeraars hebben afgesproken hun contractering af te ronden vóór 1 januari 2026, zodat verzekerden tijdens het overstapseizoen weten waar ze aan toe zijn. MIND benadrukt dat mensen alleen een weloverwogen keuze kunnen maken voor een zorgverzekering als duidelijk is welke zorg volledig vergoed wordt.