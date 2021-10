Minder angstige kinderen in het Bravis ziekenhuis

Met één druk op de knop een ziekenhuisruimte omtoveren tot een aquarium, de Efteling of een dierentuin. Dat is in het Bravis ziekenhuis mogelijk met behulp van de Qwiek.up projecties. Deze projecties en bijpassende geluiden zorgen voor ontspanning én vooral afleiding.

Het Bravis ziekenhuis heeft momenteel vier Qwiek.ups, die gebruik worden in Bergen op Zoom, de locatie waar de meeste kinderbehandelingen plaatsvinden. Specifiek op de SEH, afdeling Kind & Jeugd, de dagopname voor kinderen en de OK (bij aanvang van de narcose en op de recovery). “Kinderen zijn verwonderd en vergeten even dat ze in het ziekenhuis zijn.” aldus Ineke Blaauwhoed, Medisch Pedagogisch Zorgverlener van de afdeling Kind en Jeugd.

Mobiel

De apparatuur is mobiel en kan dus verplaatst worden naar andere afdelingen. “Als we zien dat een kind angstig is en behandeld moet worden op een afdeling waar geen Qwiek.up beschikbaar is, dan nemen we het apparaat gewoon mee,” vertelt Blaauwhoed. Het apparaat wordt ook gebruikt ter ontspanning. Bijvoorbeeld bij opgenomen kinderen die vanwege een psychische klacht of beperking erg onrustig zijn.

iPad

“Tot nu toe hebben we hem vrijwel iedere dag gebruikt”, vertelt SEH-verpleegkundige Nikki Huybregts enthousiast. “Voorheen gebruikten we een iPad en daarvoor zelfs een DVD om kinderen te kalmeren, maar dat is bij kinderen ondertussen wel bekend en de beelden zijn vaak klein. De Qwiek.up is voor kinderen nieuw en de beelden zijn zo groot dat ze meteen verwonderd zijn, waardoor we in een aantal gevallen zelfs minder medicatie (een roesje) hoefden te geven.”

Volwassenen

De apparatuur wordt ingezet bij alle leeftijden. “Laatst moesten we op de SEH een verwarde oudere vrouw behandelen. Ze was erg angstig, maar door de projecties en geluiden kwam ze tot rust. Dat is natuurlijk fantastisch”, vertelt Marcel Elich, teamleider. “Het apparaat heeft ook een positieve invloed op de ouders”, vult Blaauwhoed aan. “Waar ze eerst denken ‘Gaat het wel goed en wat gaat er gebeuren?’ zijn ze, net als hun kind, al snel gefocust op de beelden en geluiden die ze om zich heen zien en horen.”

Schenking

De Qwiek.ups zijn geschonken door stichting Tinkerbel. Deze Stichting maakt zich sterk om de ernstig zieke kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar in de regio West Noord Brabant en Zeeland een hart onder de riem te steken.