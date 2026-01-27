Minder zorgmedewerkers denken aan opstappen

De intentie van zorgprofessionals om hun organisatie te verlaten is gedaald. Uit de derde meting van de Landelijke Monitor Zeggenschap (LMZ) blijkt dat de vertrekintentie gemiddeld met 3,2 procent is afgenomen ten opzichte van 2023. Deze daling hangt volgens het onderzoek direct samen met de toegenomen zeggenschap op de werkvloer. Het onderzoek is uitgevoerd door Accuralis, in opdracht van VWS.

beeld: mathisworks/Getty Images/iStock

In 2023 gaf 22,1 procent van de ondervraagde zorgmedewerkers aan mogelijk weg te gaan bij hun zorgorganisatie. In het nieuwe onderzoek is dat gedaald naar 18,9 procent. Bijna 25.000 professionals en 90 organisaties uit de zorg en het sociaal domein hebben hieraan deelgenomen.

Gedeelde besluitvorming

Steeds meer organisaties in de zorg en het sociaal domein omarmen ‘shared governance’, oftewel gedeelde besluitvorming. Dat blijkt uit het onderzoek. Inmiddels werkt 70 procent van de organisaties met een vorm waarin management en professionals samen sturen, een stijging ten opzichte van de 64 procent in 2023.

In het onderzoek benadrukt men nogmaals dat in organisaties waar medewerkers meer invloed ervaren op hun dagelijks werk en beleid, de werktevredenheid hoger is. En de neiging om te vertrekken lager is.

Vertrekintentie

Hoewel de algehele trend positief is, zijn er duidelijke verschillen zichtbaar binnen de sector. De vertrekintentie is het laagst bij de umc’s. In de verpleeghuiszorg geven medewerkers het vaakst aan wel te willen vertrekken. Ook tussen functiegroepen is een onderscheid te zien. Verpleegkundigen hebben de laagste vertrekintentie, terwijl deze bij verzorgenden het hoogst ligt.

De grootste winst in de afgelopen twee jaar is geboekt op het gebied van ‘leiding die faciliteert’. Bestuurders die professionals stimuleren om op te komen voor hun vak en hen serieus nemen, blijken een sleutelrol te spelen in het behoud van personeel. Een praktijkvoorbeeld is zorgorganisatie Treant, waar het instellen van verpleegkundige adviesraden (councils) leidde tot meer werkplezier en betere zorg.

Meer zeggenschap

Ondanks de positieve cijfers is er nog winst te behalen. Bijna de helft van de 25.000 ondervraagde professionals geeft aan nog steeds behoefte te hebben aan meer zeggenschap, met name in de ggz. Organisaties worden daarom aangemoedigd om via het Landelijk Actieplan Zeggenschap verdere stappen te zetten naar gelijkwaardige besluitvorming.

