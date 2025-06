Recorduitval ouderenzorg kost 1,6 miljard

© Halfpoint / stock.adobe.com

Omgerekend zou met ieder procentpunt dat de sector het verzuim weet te verlagen, de productiviteit met 170 miljoen euro toenemen, aldus Intrakoop. Kosten voor vervanging van het personeel, zoals inzet van flexkrachten, en ook de effecten op de zorgkwaliteit zijn in deze som nog niet meegerekend.

Nergens zo hoog

De inkoopcoöperatie van de zorgsector wijst erop dat het verzuim nergens anders in de zorg zo hoog is. In combinatie met een structureel personeelstekort vormt dit “een grote uitdaging” voor de sector, schrijven de onderzoekers in een jaarlijks rapport.

Het verzuim in de sector stijgt al jaren. Tussen 2016 en 2019 nam het aantal zieke medewerkers geleidelijk toe, van 6 procent naar 7 procent. Toen de coronapandemie in 2020 Nederland bereikte, steeg het verzuim sneller. De vorige piek was in 2022 en bedroeg 9,2 procent. Een jaar later was het verzuimcijfer een fractie gedaald, naar 9,1 procent, maar die trend zet niet door.

Financieel gaat het beter

Financieel gaat het beter met de ouderenzorg. Gezamenlijk boekten de vvt-instellingen een positief resultaat van ruim 1 miljard euro en een rendement van 3,5 procent. Dit is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Minder instellingen maakten verlies. Intrakoop telde 82 instellingen met rode cijfers, tegenover 131 een jaar eerder. In totaal boekte de sector een positief resultaat van ruim 1 miljard euro. Dat komt neer op een rendement van 3,5 procent.

Bezuinigingen

Ondanks de positieve cijfers waarschuwt Ruud Plu, directeur-bestuurder van Intrakoop voor al teveel optimisme. “De cijfers vertellen niet het hele verhaal. Met nieuwe verkiezingen op komst blijft het onvoorspelbaar of er toch weer bezuinigingen komen. Het is eerder een adempauze, dan een structurele verbetering.”

“Bovendien zien we over de hele linie dat ook in 2024 de kosten en de prijzen verder zijn gestegen en dat die trend dit jaar doorzet. Daar komt bij dat ouderenorganisaties voor grote uitdagingen staan, zoals het opvangen van een toenemende zorg met steeds minder mensen en het realiseren van de noodzakelijke transitie van ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen’, in samenwerking met de regio.”