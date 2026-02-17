Skipr

Minder uitstel operaties Catharina Ziekenhuis met slimme beddenplanning

Een methode voor slimme beddenplanning leidt bij het Catharina Ziekenhuis tot minder overplaatsingen, een soepelere doorstroming op de Spoedeisende Hulp (SEH) en minder uitstel van operaties. Verpleegkundigen, niet managers spelen daarbij een centrale rol. “We zorgen er met zijn allen voor dat er altijd ergens plek is. Ook op piekmomenten.”

Ziekenhuizen worstelen regelmatig met onvoorspelbare beddencapaciteit, uitgestelde operaties en patiënten die op afdelingen worden geplaatst die niet optimaal zijn afgestemd op hun zorgbehoefte. Het Catharina Ziekenhuis zorgt voor een betere balans van zorgvraag en beddencapaciteit met de methode ‘Real Time Demand & Capacity’ (RTDC).

Ochtendoverleg verpleegkundigen

Met een kort ochtendoverleg, waarin verpleegkundigen en beddencoördinatoren ‘realtime’ de vraag naar en het aanbod van bedden inventariseren, is de druk op de zorg zichtbaar verminderd. Het korte ochtendoverleg is inmiddels zo ingeburgerd dat het recent is uitgebreid naar de weekenden. “We zorgen er met zijn allen voor dat er altijd ergens plek is. Ook op piekmomenten”, zegt Rikkert Keldermann, capaciteitsmanager en betrokken bij de invoering van RTDC.

RTDC: realtime inzicht

Het Catharina Ziekenhuis heeft de methode RTDC  ingevoerd in samenwerking met het Radboudumc. Bij van het Catharina Ziekenhuis leidt dit tot minder overplaatsingen, een soepelere doorstroming op de Spoedeisende Hulp en betere benutting van de OK. Voordeel is ook dat verpleegkundigen meer zeggenschap krijgen over de organisatie van hun eigen afdeling.

Slimme beddenplanning

Sinds de invoering hoeft het Catharina Ziekenhuis minder operaties te verzetten door een gebrek aan beschikbare bedden. Patiënten kunnen bovendien vaker meteen op de juiste afdeling terecht, wat zowel tijd als onrust bespaart. Verpleegkundigen kunnen betere kwaliteit van zorg leveren en ervaren betere onderlinge samenwerking en meer beslisruimte.

Zorgvraag en beddencapaciteit

Als alle ziekenhuizen op de oude manier blijven werken, zal dat in de toekomst leiden tot een ongewenste hoge werkdruk, stelt Keldermann. “RTDC helpt om op een slimme en menselijke manier zorgvraag en capaciteit op elkaar af te stemmen. We gunnen andere ziekenhuizen deze manier van werken en delen graag onze ervaringen.” Meer dan twintig ziekenhuizen zijn inmiddels in Eindhoven op bezoek geweest om te zien hoe het systeem in de praktijk werkt.

Centrale rol van verpleegkundigen

Waar capaciteitsplanning traditioneel vooral een managementaangelegenheid was, legt RTDC de verantwoordelijkheid nadrukkelijk terug bij verpleegkundigen op de werkvloer. Doordat afdelingen zelf sneller knelpunten signaleren en oplossen, zijn er sneller meer bedden beschikbaar. Bovendien is de werksfeer op en tussen de afdelingen verbeterd.

VGZ

Zorgverzekeraar VGZ heeft de aanpak inmiddels erkend als ‘Good Practice’, een bewezen en succesvol initiatief. Volgens VGZ draagt de centrale rol van verpleegkundigen bij aan het succes.

