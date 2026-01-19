Minister brengt goed nieuws over reddingsplan Klimmendaal

Minister Jan Anthonie Bruijn van VWS laat de Tweede Kamer weten dat er een concreet pakket aan steunmaatregelen op tafel ligt voor revalidatiecentrum Klimmendaal. De maatregelen worden gesteund door zorgverzekeraars en financiers.

jirsak/Stock.adobe.com

In antwoord op Kamervragen van de SP schrijft de minister dat het pakket aan steunmaatregelen “rust en ruimte kan bieden voor de komende jaren”. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op de hoogte van de reddingsplannen voor Klimmendaal.

Reorganisatie

Klimmendaal zelf meldde in oktober vorig jaar dat er sprake is van een reorganisatie, maar details werden toen niet gegeven. Begin november vertrok bestuurder Martijn Kuit na een periode van zeven jaar. Interim-bestuurder Ivo Melis nam het bestuur over. Lokale media berichtten daarop over de financiële problemen van het revalidatiecentrum. Volgens Omroep Gelderland zouden ruim twintig voltijdbanen moeten verdwijnen.

Over 2024 en 2023, de jaren waarvan er jaarrekeningen zijn, boekte Klimmendaal positieve resultaten. Maar dit was vooral te danken aan de verkoop van vastgoed. Het operationele resultaat, het resultaat over de reguliere bedrijfsvoering van een organisatie, was al langer negatief.

Zo kon het gebeuren dat in de tweede helft van 2024 een acuut liquiditeitstekort ontstond, onder meer na een onverwachte omzetdaling in de zomer van 2024. Een nieuw plan werd opgesteld met goedkeuring van de zorgverzekeraars en de bankier en er kwam aanvullende bevoorschotting. Op 18 juni vorig jaar, toen het jaarverslag over 2024 werd gedeponeerd, schreef het bestuur nog met vertrouwen over de realisatie van een positieve begroting over 2025.

Oorzaak financiële problemen

Volgens de minister worden de problemen bij Klimmendaal veroorzaakt door een structurele verandering in de zorgvraag. Revalidatie vindt steeds vaker thuis of poliklinisch plaats, waardoor het aantal opnamedagen in de kliniek daalt. Omdat revalidatiecentra sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit deze ligdagen, zorgt dit voor financiële tekorten. De minister waarschuwt dat dit een “uitdagende periode” is voor de gehele sector.

“Dit vraagt een omschakeling van revalidatiecentra in de beweging naar passende zorgverlening en bedrijfsvoering”, aldus de minister. “Ik waardeer het dat revalidatiecentra zich actief inzetten om deze transformatie te maken ten behoeve van de patiënt.”