Minister Helder: We kunnen best nog wel dingen beter regelen in de zorg

Het is belangrijk dat zorgverleners plezier in hun werk hebben, maar wat is daarvoor nodig? ‘We kunnen best nog wel dingen beter regelen in de zorg’, zegt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg op de Dag van het Werkplezier .

De Dag van het Werkplezier is dit jaar omgedoopt tot Dag van de Ode aan de Zorg. Voor zijn jaarlijkse evenement kreeg FWG Progressional People Helder voor de camera voor haar eerste optreden als minister. Volgens de minister kan er in de organisatie van zorg nog veel beter. “Er is heel veel papierwerk”, zegt Helder. “Hier en daar vinden ze ook dat ze onvoldoende zeggenschap hebben. Daar kunnen we met elkaar aan werken. Maar ook de organisatie van de zorg: hoe zorgen we nou precies en hoe kunnen we het werk daarin verbeteren en lichter maken?”

Bruggetjes

Als het gaat om de organisatie van zorg is het volgens Helder ook van belang om de verbinding te leggen tussen de verschillende deelsectoren in de zorg. Het is iets waarover ze al van gedachten heeft gewisseld met haar collega-minister Ernst Kuipers van VWS, laat ze weten. ‘Dat is het eerste wat we tegen elkaar zeiden toen we elkaar ontmoetten. We hebben in de covidcrisis echt gemerkt dat het één systeem is. Als we kijken naar de arbeidsmarkt: als we doorgaan zouden 1 op de 3 mensen in de zorg moeten werken in Nederland. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar we delen de mogelijkheden daar, we delen de mogelijkheden om personeel in te zetten. Het is heel erg belangrijk dat we samen optrekken en samen kijken hoe we dat het beste kunnen doen, want het heeft heel veel met elkaar te maken. De bruggen worden zeker gebouwd, met allemaal dwarsbruggetjes daartussen.”

Zorg afremmen

Als minister hoopt Helder de komende jaren de basis te leggen om de zorg ook voor te toekomst te waarborgen. “Dé uitdaging van de toekomst is natuurlijk toch dat er veel meer zorg op ons afkomt dan we mogelijk kunnen maken met het personeel dat we kunnen inzetten. Dat is een grote hoofdpijn. Ik zou over drieënhalf jaar willen terugkijken, dat ik in ieder geval de basis heb kunnen leggen dat we dat in de toekomst aankunnen. Dat kan door op een andere manier te gaan werken, het proces anders te organiseren, maar ook door te kijken waar we zorg kunnen wegnemen, waar we zorg kunnen afremmen, zodat het niet nodig is om zorg te krijgen”, aldus de minister voor Langdurige Zorg.