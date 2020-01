Minister Hoekstra: stijging zorgkosten niet lang houdbaar

Interessant voor u

Doorstart gloort voor Beekman Klinieken

De Beekman Klinieken voor plastische chirurgie en cosmetische behandelingen gaan zo goed als zeker een doorstart maken. De bv, die vestigingen in Lelystad, Emmeloord en Hilversum had, ging in november bankroet. De kliniek kwam geld tekort en de financier zag er geen brood meer in.